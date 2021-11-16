Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title