Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin...
Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Milli Savunma Bakanı Akar: "24 Temmuz 2015'ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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