Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD'nin Libya ve Ankara Büyükelçilerini kabul etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ve Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Libya'daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. (İHA) Kaynak: İHA