Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ile Vali Şahin'den Cumhuriyet ile yaşıt Okyay'a ziyaret
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ile Vali Şahin'den Cumhuriyet ile yaşıt Okyay'a ziyaret

29.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:04
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay ile Vali Şahin'den Cumhuriyet ile yaşıt Okyay'a ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünde, 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Okyay'ı evinde ziyaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünde, 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Okyay'ı evinde ziyaret etti.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümünde, Milli Savunma Bakan Yardımcımız Şuay Alpay'la 29 Ekim 1923 doğumlu ve Cumhuriyet'le yaşıt Mehmet Okyay amcamızı Nallıhan/Kuruca mahallesindeki evinde ziyaret ettik." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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