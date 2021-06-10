Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
MSB: Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü.
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