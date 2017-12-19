Milli Savuna Bakanı'ndan Bedelli Askerlik açıklaması! 2018 yılında... Binlerce kişinin merakla beklediği Bedelli askerlik ile ilgili Milli Savuna Bakanı Nurettin Canikli'den açıklama geldi. Peki 2018 yılında bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik ile ilgili tüm merak edilenler...

Önümüzdeki sene bedelli askerlik çıkacak mı? Milyonlarca kişinin merakla beklediği bedelli askerlik ile ilgili gelişme var mı? Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı.

Hükümet adına söz alan Canikli, Türkiye'nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu belirterek bedelli askerlik konusunda "10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok." diye konuştu.