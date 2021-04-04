Milli satranççılar çevrim içi düzenlenen uluslararası turnuvada ikinci oldu

Azerbaycan'ın çevrim içi organize ettiği "Nizami Ganjavi-880" Uluslararası Satranç Turnuvası'nda milli sporcular ikincilik elde etti.

Azerbaycan'ın çevrim içi organize ettiği "Nizami Ganjavi-880" Uluslararası Satranç Turnuvası'nda milli sporcular ikincilik elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tornelo platformu üzerinden 24 ülkenin katılımı ile gerçekleşen turnuva, 9 tur 10 dakika artı her hamleye 5 saniye ekleme zaman temposu ile oynandı.

Enes Tanrıverdi, Ekin Barış Özenir, Hasan Hüseyin Çelik, Can Durak, Gülenay Aydın ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan milli satranççılar turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er