Milli satranççı Marandi'nin takımı Dünya Üniversiteler Kupası'nda birinci oldu
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Milli satranççı Marandi'nin takımı Dünya Üniversiteler Kupası'nda birinci oldu

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Milli satranççı Marandi'nin takımı Dünya Üniversiteler Kupası'nda birinci oldu

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Cemil Can Ali Marandi ve ekibi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Üniversiteler Kupası'nın hızlı satranç kategorisinde birinciliği elde etti.

Satrançta Büyük Usta (GM) unvanına sahip milli satranççı Cemil Can Ali Marandi ve ekibi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya Üniversiteler Kupası'nın hızlı satranç kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, öğrenimini ABD'nin Saint Louis Üniversitesi'nde sürdüren Marandi ve takımı, yarı finalde Texas Rio Grande Vadisi Üniversitesini ve finalde Missouri Üniversitesini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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