Milli satranççı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te 2. IM normunu elde etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli satranççı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te 2. IM normunu elde etti

06.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:45
Milli satranççı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te 2. IM normunu elde etti

FIDE Ustası (FM) unvanlı genç milli satrançcı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te düzenlenen Konjic 10. Kapalı Satranç Turnuvası'nı birinci sırada tamamlarken, Uluslararası Usta (IM) olma yolunda ikinci normunu elde etti.

FIDE Ustası (FM) unvanlı genç milli satrançcı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te düzenlenen Konjic 10. Kapalı Satranç Turnuvası'nı birinci sırada tamamlarken, Uluslararası Usta (IM) olma yolunda ikinci normunu elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayra Kamer, turnuvada oynadığı 9 maçta topladığı 6,5 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Ayrıca 2 bin 477 Elo performansıyla da milli sporcu, ikinci IM normunu almaya hak kazandı.

Böylelikle IM olma yolunda 2 norm ve 2 bin 400 Elo barajını geçen genç sporcunun önünde sadece bir IM normu engeli kaldığı belirtilerek, "Sporcumuzu tebrik ediyor, IM olma yolunda başarılar diliyoruz." denildi.

Öte yandan, FM unvanlı bir diğer milli sporcu Alparslan Işık'ın ise turnuvayı 4,5 puanla tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli satranççı Kayra Kamer, Bosna Hersek'te 2. IM normunu elde etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:02:34. #1.16#
title