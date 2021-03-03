Milli satranççı Ekaterina Atalık, FIDE Sporcular Komisyonuna atandı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), milli satranççı Ekaterina Atalık'ın FIDE Sporcular Komisyonuna atandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünya Satranç Federasyonu yeni sporcu komisyonunu duyurdu. Uluslararası ustamız Ekaterina Atalık, FIDE Sporcular Komisyonuna üye olarak atandı. Doğrudan alınan 9 üye dışında komisyona Alina Kashlinskaya, Jomo Pitterson ve Odion Aikhoje de seçildi. Sporcumuza yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu