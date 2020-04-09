Milli satranççı Ekaterina Atalık: "Bu virüsü mat edelim" 2020 Türkiye Kadınlar Satranç şampiyonu Ekaterina Atalık, "evde kal" çağrısında bulunduğu videosunda, "Bu virüsü mat edelim." dedi.

2020 Türkiye Kadınlar Satranç şampiyonu Ekaterina Atalık, "evde kal" çağrısında bulunduğu videosunda, "Bu virüsü mat edelim." dedi.

2006 yılında Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran, 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunan Ekaterina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evden devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreçte evde kalmanın önemine değinen milli satranççı, şöyle konuştu:

"Evde kalalım Türkiye. Evde de yapabileceklerimiz var. Evde de hayat var. Hayat satranç gibidir. Satrançta rakibi yenmek için sabırla düşünerek hamle yapmak gerekiyor. Biz de evde kalarak en doğru hamleyi yapıyoruz. Evdeyken moralimizi yüksek tutalım ve hep beraber bu virüsü mat edelim çünkü daha güçlüyüz."

Kaynak: AA