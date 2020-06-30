Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Valide Sultan Dairesi'ndeki restorasyon çalışmalarının başlangıcı ve sona erdirilmesinin, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş...

Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama
30.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:41

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, medyada gündeme gelen Topkapı Sarayı Valide Sultan Dairesi'ndeki restorasyon çalışmalarının başlangıcı ve sona erdirilmesinin, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreç olduğunu belirterek, "Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Prof. Dr. Çapoğlu, bugün bir gazetede yayınlanan "Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti" başlıklı habere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gazetede yayımlanan haberde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının adının, ilgisiz ve alakasız bir şekilde kullanıldığını çünkü Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 6 Eylül 2019'da bağlandığını söyledi.

Habere söz konusu olan restorasyon sürecinin 6 yıl önce başlatıldığını, o süreçte tespit edilen bazı aksaklıkların tutanak altına alındığını ve durumun Topkapı Sarayı'ndan o dönem sonumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirildiğini anlatan Prof. Dr. Çapoğlu, bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Koruma Kurulu'nun konuyu mahkemeye yansıttığını, o süreçte yüklenici firma hakkında idari ve adli soruşturma başlatılarak, görevden el çektirilmesinin sağlandığını belirtti.

Mahkeme devam ederken restorasyon sürecinde, bilirkişi heyetinin kontrolünde, konservasyon ilkesine bağlı olarak gerekli incelemeler ve müdahalelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Çapoğlu, "Dolayısıyla başlangıcı ve sona erdirilmesi, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına tahsis edilmesinden önce tamamlanmış ve bitmiş bir süreçtir. Burada, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının dahli söz konusu değildir." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, tutanaklardan takip ettikleri kadarıyla ilk başta restorasyon sürecinin, bilirkişi restorasyon kontrol ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Eserin duvardan masa üzerine indirilmesi, bilirkişi kontrol heyetinin kontrolünde yapılıyor. Ama duvara tekrar monte edilmesinden önce depoda bekletilirken, restorasyon yüklenici firmanın ekibinden biri, tablonun üzerindeki Japon kağıdını kaldırıyor. Bu müdahale, kontrol ekibinin olmadığı bir zamanda yapılıyor. Akabinde kontrol ekibi, restorasyon sürecini kontrol etmeye geldiğinde bu müdahaleyi tespit ediyor ve tutanak altına alıyor. Sorumlu oldukları Bakanlığa ve ilgili koruma kuruluna durumu tutanakla bildiriyor."

Prof. Dr. Çapoğlu, tespit edilen müdahale akabinde kurulan bilirkişi heyeti kontrolünde konservasyonun yapıldığını aktararak, "Bu konservasyonun 87 bin TL olan maliyetinin yüklenici firmadan tanzim edildiği kayıtlarda belgelidir." dedi.

Kaynağından teyitleşerek doğru haber yapılması konusunda Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İletişim Ofisleri'nin her türlü bilgi ve belgeye ulaşmada yardımcı olduğunu dile getiren Çapoğlu, "Bilgi ve belgeye dayalı şekilde kaliteli haberciliğin yapılmasını tavsiye ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı Haber
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi Haber
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı Haber
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek Haber
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Falcao İrfan Buz Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Milli Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Milli Saraylardan Topkapı Sarayı'ndaki restorasyona ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:44:31. #1.14#
title