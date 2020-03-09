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Dolmabahçe Sarayı, turist

Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem Tarihi yapıya ve objelere zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor Her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar korona virüsü riskine karşı yerli ve...

09.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:49
Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

Tarihi yapıya ve objelere zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor

İSTANBUL - Her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar korona virüsü riskine karşı yerli ve milli üretilen solüsyon ile dezenfekte ediliyor. Sarayların ve kasırların giriş çıkış ve yoğun kullanılan güzergahlar ve diğer alanlar dezenfekte edinilirken tarihi yapıya ve objeye zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

Milli Saraylar İdaresi, dünyayı tehdit eden korona virüsü riskine karşı yaptığı dezenfektasyon işlemlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar ziyarete kapalı olduğu zamanlar dezenfekte ediliyor. Mekanın özelliğine ve ziyaretçi yoğunluğuna göre 6, 3 ve 1 ay aralıklarla yapılan uygulamalar, yeniden yapıldı. Bu kapsamda Topkapı Sarayı'nın gişe, giriş, turnike alanları başta olmak üzere sergi salonları ve gezi güzergahı dezenfekte edildi. Dolmabahçe Sarayı'nda da ise dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Dezenfektasyon uygulamalarında bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili antimikrobiyal özellikte solüsyon kullanılıyor.

Sağlık bakanlığından tescilli ürünler kullanılıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli olan ürünün patenti ve üretimi yerli. Ürünün etkisi, kullanım sıklığı ve yük yoğunluğuna bağlı olarak 1, 3 ve 6 aya kadar devam edebiliyor. Korona virüsü riskine karşı kullanılan ürün, insan sağlığı, toksikoloji ekotoksikoloji ve irritasyon testlerine tabi tutuluyor. Akredite edilmiş laboratuvarlardan geçerlilik belgesi olan ürünler kullanılıyor. Solüsyonun, çocuklar, hamileler, yaşlılar ve evcil hayvanlar dahil diğer canlılar üzerinde zararı veya yan etkisi bulunmuyor. Çevre dostu ekolojik özelliğe sahip ürünün bugüne kadar yapılan testlerde tarihi yapı, eser veya obje üzerinde doku hasarı oluşturacak herhangi bir etkisi gözlenmedi.

"Korona virüsü çıkınca ilaçlarımızın da dozajını arttırdık"

Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, " 2018 yılından bu güne kadar zararlı mikro organizmaların öldürülmesi için dezenfeksiyon önlemi alıyoruz. Şimdi korona virüsü çıkınca ilaçlarımızın da dozajını arttıraraktan ilaçlama yapmaktayız. Yapılan dezenfeksiyon işlemi ile oluşan mantarlar, mikro organizmalar ve her hangi kötü bir bakteriye karşı koruyucu bir ilaçtır. Hiçbir şekilde insan sağlığına zararı yoktur. 10- 15 dakika ilaç yapılan alanda bulunmamamız gerekiyor. İlaçlama işlemini saray kapalı olduğu bir zamanda yapıyoruz. Eskiden turist yoğunluğuna göre 6 ayda yaptığımız işlemi şimdi 1 ayda yapıyoruz. Her ülkeden insanlar buraya ziyarete geldiği için biz ayda 1 kez yapıyoruz bu işlemi. Biz kimyasal ilaç kullanmıyoruz anti bakteriyel dezenfeksiyon ilacı kullanıyoruz, insan sağlığına hiçbir zararı yoktur" ifadelerini kullandı.

Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

Kaynak: İHA

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Milli Saraylarda korona virüsüne karşı milli önlem

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