Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama
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Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama

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Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama Gayhan: "O eser Dolmabahçe'nin kapsından bile geçmedi" "Resmi gösterilen eserler Topkapı Sarayı envanterinde" "Restorasyonla beraber depoya kaldırıldı, önümüzdeki yıl sergilenecek" Milli Saraylar...

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama

Gayhan:

"O eser Dolmabahçe'nin kapsından bile geçmedi"

"Resmi gösterilen eserler Topkapı Sarayı envanterinde"

"Restorasyonla beraber depoya kaldırıldı, önümüzdeki yıl sergilenecek"

İSTANBUL - Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, CHP'li Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki 2 altın vazonun kayıp olduğu iddialarına ilişkin "CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın dediği iki vazo, Dolmabahçe Sarayı'nda hiç yer almadı" diyerek iddiaları yalanladı.

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen ve Sultan Abdülmecid'den kalma, her biri 46 kilogram olan som altından 2 vazonun kaybolduğu iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Mili Saraylar'ın envanterinde 300 binden fazla eser var"

Mahmut Tanal'ın soru önergesi vererek 2 adet vazonun sergide olmadığını vatandaşların vazoyu göremediğini söylediğini hatırlatan Gayhan, "Bununla ilgili başkanlığımız tarafından yapılan açıklamada özetle, bünyesinde 300 binden fazla eseri barından Milli Sarayları envanterinde kayıtlı olmadığı dolayısıyla kayıtlı olmayan eserin de envanterde olamayacağı belirtildi" dedi.

"O eser Dolmabahçe'nin kapsından bile geçmedi"

Tanal'ın daha sonra sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunduğunu ve fotoğraflar yayınlayarak fotoğrafların altında 'İşte bu eserler nerede?' diye bir soru yönelttiğini hatırlatan Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan, "Orada şöyle bir gerçek var; Evet öyle bir altın eser var ancak o eser vazo değil. O bir şamdan. ve o şamdan Topkapı Sarayı'nın envanterinde kayıtlı. Yine Dolmabahçe'de hiçbir şekilde hiçbir zaman yer almadı. Hatta kapsından bile geçmedi" deid.

"Restorasyonla beraber depoya kaldırıldı, önümüzdeki yıl sergilenecek"

Resmi paylaşılan esere ilişkin bilgiler veren Gayhan, "Sultan Abdulmecid'in yaptırdığı bir şamdan. Peygamber efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) türbesi için yaptırılıyor. Oraya gidiyor o şamdan. Sonradan Fahrettin Paşa'yla beraber getiriliyor. Topkapı Sarayı'nda Fatih Köşkü'nde başlayan restorasyon çalışmalarıyla oradaki eserler bu işin doğasına uygun olarak depoya kaldırıldı. Orada muhafaza ediliyor. Önümüzdeki yıl depolardaki eserler restorasyon bittikten sonra 2022 yılı içerisinde tekrar sergilenecek" dedi.

Gayhan son olarak ise "Bizim iletişimi kanallarımız açık. Milli Saraylar olarak burada bir ekibimiz var. Bu kanallardan diledikleri zaman diledikleri soruları sorabilirler. Bu sorulara hazırız, bekliyoruz" dedi.

Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama
Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama
Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama
Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanı Adnan Gayhan'ndan kayıp vazo iddialarına açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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