Milli Saraylar Çocuk dergisi, ilk sayısında Topkapı Sarayı'nı işledi

Milli Saraylar Çocuk dergisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuk okurların beğenisine sunuldu.

Milli Saraylar Çocuk dergisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuk okurların beğenisine sunuldu.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dergi, çocukların tarihe olan merak duygularını artırmak, araştırmaya teşvik etmek ve şehir ile tarih algısını pekiştirmek amacıyla hazırlandı.

Topkapı Sarayı'nın kapak konusu olarak seçildiği dergi, sarayı gezen çocukların sorularından yola çıkılarak hazırlandı. Dergide, geziye başlamadan önce yapılacaklar, sarayın tarihi, adı, kapıları, bölümleri, teknik özellikleri, kutsal emanetler ve koleksiyonlar çocuklara uygun bir dille anlatıldı.

Dergide ayrıca, saray ressamı Fausto Zonaro'nun, 1907 tarihli, Fatih Sultan Mehmet portresinin posteri, Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ile yapılan röportaj, cilt ve soba restorasyon atölyelerini tanıtan bölümler, Topkapı Sarayı ile ilgili eğlenceli bilmeceler ve bulmacalara da yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Saraylar Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Adnan Gayhan, 7-12 yaş aralığının, sorgulama dönemi olduğunu belirterek, bu yaş grubundaki çocuklara tarih, kültür, sanat ve şehir algısını kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gayhan, İstanbul ve Osmanlı ile özdeşleşen Milli Sarayların, paha biçilmez kültür mirasları arasında yer aldığını, çocuklara yönelik yayınlarla bu eserleri tanıtmaya devam ettireceklerini aktardı.

Birbirinden renkli ve hareketli çizimler, görseller ve fotoğraflarla desteklenen yayın, Milli Saraylara bağlı hediyelik eşya mağazalarından ve Dolmabahçe Sarayı Kitabevi'nden temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk