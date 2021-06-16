MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI: 46 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA SOM ALTINDAN 2 ADET VAZO HİÇBİR ZAMAN VAR OLMAMIŞTIR
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MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI: 46 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA SOM ALTINDAN 2 ADET VAZO HİÇBİR ZAMAN VAR OLMAMIŞTIR

MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI: 46 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA SOM ALTINDAN 2 ADET VAZO HİÇBİR ZAMAN VAR OLMAMIŞTIR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHAMilli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisindeiddia edildiği gibi "46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo" hiçbir zaman var olmamıştır.

İSTANBUL DHA

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde

iddia edildiği gibi "46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo" hiçbir zaman var olmamıştır." denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir. Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur"  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI: 46 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA SOM ALTINDAN 2 ADET VAZO HİÇBİR ZAMAN VAR OLMAMIŞTIR - Haberler
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