Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra yeniden ziyarete açılıyor
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Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra yeniden ziyarete açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, 1 ve 2 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak.

Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra yeniden ziyarete açılıyor
31.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, 1 ve 2 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar'a bağlı müzeler, normalleşme sürecine giriyor.

Pandemi sürecinde 75 gün kapalı kalan başta Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. İlk ziyaretler, Topkapı Sarayı'nda 1 Haziran, Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'nda ise 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası müzecilik kriterleri çerçevesinde müzelerde yapılacak gezileri güvenli kılan bir takım tedbirler alınırken, müzelere "sosyal mesafeyi kontrol etiketi" yerleştirildi. Bilet gişesinden başlayarak bahçe alanlarının sonuna kadar yerleştirilen bu etiketlerle, sosyal mesafenin korunması zorunlu kılındı.

Ziyaretçilerin ateşi ölçülecek, maskesi yoksa maske verilecek

Tedbirler kapsamında ziyaretçiler, müze girişlerindeki güvenlik noktalarında ateş ölçerle kontrolden edilecek.

Ziyaretçinin maskesi yoksa Milli Saraylar personeli tarafından kendilerine maske tedarik edilecek. Değerleri normal olan ziyaretçi, X-Ray denetiminden sonra bilet gişesine geçebilecek. Sesli rehber cihazları, ziyaretçilere tek kullanımlık kilitli poşet içerisinde verilecek.

Ayrıca, ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı da zorunlu hale getirildi.

Müzelerin açık alanlarına koronavirüs ile ilgili özel atık alanları da kuruldu.

Ziyaretçiler, maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan gibi atıklarını sadece bu noktalardaki kutulara atabilecek. Müzelerin girişlerindeki led ekranlara, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle ilgili uyarılar eklendi. Böylece ziyaretçilerin geziye başlamadan önce bilgilendirilmesi sağlandı.

Normalleşme sürecinde saray ve kasırların dezenfekte edilme planı da yeniden düzenlendi. Bu kapsamda iç ve dış mekanların dezenfekte edilmesi işleminin günlük olarak gerçekleştirilmesi planlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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