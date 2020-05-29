Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
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Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor

Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor -Ziyarete açılacak saraylar dezenfekte edildi Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığının korumak amacıyla 18 Mart'ta Milli Saraylar geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

29.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:16

Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor

-Ziyarete açılacak saraylar dezenfekte edildi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığının korumak amacıyla 18 Mart'ta Milli Saraylar geçici olarak ziyarete kapatılmıştı. Normalleşme sürecine girilmesinin ardından 75 gün sonra Topkapı Sarayı 1 Haziran'da Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ise 2 Haziran'da ziyaretçi kabul etmeye hazırlanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla 18 Mart'ta Milli Saraylar geçici olarak ziyarete kapatılmıştı. Bu kapsamda Milli Saraylar İdaresi, uluslararası müzecilik kriterleri çerçevesinde pandemi sürecinde müzede yapılacak bireysel gezileri güvenlik kılacak bir takım tedbirler aldı. Bu çerçevede gezinin başından sonuna kadar devam eden güzergaha "sosyal mesafe kontrol etiketleri" yerleştirildi. Bilet gişesinden başlayarak bahçe alanlarının sonuna kadar yerleştirilen bu etiketlerle sosyal mesafenin korunması zorunlu kılındı. Tedbir kapsamında ziyaretçiler, müze girişlerindeki güvenlik noktalarında ateş ölçerlerle kontrolden geçirilecek. Ziyaretçinin maskesi yoksa Milli Saray personeli tarafından maske tedarik edilecek. Değerleri normal olan ziyaretçi, x-ray denetiminden sonra bilet gişesine geçebilecek. Ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda biletini güvenle alan ziyaretçi, müze girişine kurulan dezenfektan standına yönlendirilecek. Biletini okuttuktan sonra dilerse sesli rehberini alabilecek. Sesli rehber cihazları ziyaretçiye tek kullanımlık poşet içerisinde verilebilecek. Böylece gezi boyunca ziyaretçinin temas etmeden cihazı kullanması sağlanacak ve sesli rehber cihazları her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Ziyaretçiler için tüm kolaylık sağlandı

Müzelerin açık alanlarına COVID-19 ile ilgili özel atık alanları da kuruldu. Ziyaretçi atıklarını bu noktalardaki kutulara atabilecek. Müzelerin girişlerindeki LED ekranlara, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle ilgili uyarılar eklendi. Böylece ziyaretçinin geziye başlamadan önce bilgilendirilmesi sağlandı. Ziyaretçilere tahsis edilen WC alanlarındaki musluklar, elle teması önleyecek şekilde sensörlü hale getirildi. Tedbirler çerçevesinde müzelerin sık kullanılan ve hijyen açısından risk taşıyan WC alanlarındaki sıcak hava kurutma sistemleri iptal edildi, tek kullanımlık kağıt havlulara geçildi ve bu alanlara dezenfektanlar yerleştirildi.

Normalleşme sürecinde saray ve kasırların dezenfekte edilme planı da yeniden düzenlendi. Bu kapsamda iç ve dış mekanların dezenfekte edilmesi işleminin günlük olarak gerçekleştirilmesi planlandı.

Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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