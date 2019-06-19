Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu ülkede geçmişte ne zaman bir müteşebbis, milli sanayi hamlesi yapmaya kalksa önü kesildi. Ama hamdolsun artık ülkemizde milli sanayiye önem veren güçlü bir iktidarımız var. Bu ülkeye, bu millete, azimle kararlılıkla hizmet etmeye çalışan büyük bir liderimiz var." dedi.

Bakan Turhan, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı yerleşke içerisinde yapımını tamamladığı "Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası"nın açılış törenine katıldı.

Ulaşımın bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında geldiğine işaret eden Turhan, ulaşımın toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulaşım seferberliği başlattığını vurgulayan Turhan, bu seferberlikten demir yollarının da payına düşeni aldığını kaydetti.

Bakan Turhan, 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılırken, AK Parti iktidarları döneminde yılda ortalama 135 kilometre demir yolu inşa ederek hizmete soktuklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neredeyse yarım asır boyunca tek bir çivinin dahi çakılmadığı, adeta yok olmaya terk edilen, artık insanların unutmaya başladığı demir yolu, yeniden hayat bulmuştur. Neticede bakımsızlıktan çürümeye terk edilen hatlar yerlerini modern olanlarına, kağnı gibi giden trenler yerlerini yüksek hızlı trenlere bırakmaya başlamıştır. Şehirlerimizi demir yoluyla birbirine bağladığımız gibi kıtaları da bağladık. Yani Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yoluyla ulaşmak mümkün hale geldi. Marmaray, Gebze Halkalı Banliyö Hattı, şehir içi metrolar, Yüksek Hızlı Tren hatları, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi reform niteliğindeki hizmetlerdir. Daha geçen hafta, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule kesimini yapmak için Avrupa Birliği hibe kredi fonlarından yararlanarak ihalelerimizi yaptık ve sözleşmeyi imzaladık. Nihai amacımız, 100 yıl önce dişinden tırnağından artırarak Hicaz Demiryolu'nu yapan bir milletin, demir yolu sevdasını, demir yolu rüyasını tam manasıyla hayata geçirmektir."

Turhan, bunları yaparken, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Bu ülkede geçmişte ne zaman bir müteşebbis, milli sanayi hamlesi yapmaya kalksa önü kesildi. Uçak yapmaya kalktık, önü kesildi. Lokomotifler yapmaya kalktık, önü kesildi. Otomobil yapmaya kalktık, önü kesildi. İletişim araçları, cep telefonları yapmaya kalktık, yine yakın tarihimizde bunun da önü kesildi. Ama hamdolsun artık ülkemizde milli sanayiye önem veren güçlü bir iktidarımız var. Bu ülkeye, bu millete, azimle kararlılıkla hizmet etmeye çalışan büyük bir liderimiz var." diye konuştu.

"Özel sektörün önünü açtık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, bu hedef doğrultusunda devlet eliyle her türlü yasal düzenlemeleri yaparak özel sektörün önünü açtıklarını belirterek, özel sektörün de dünyayı dikkatle izleyerek, ülkede yeni gelişmeleri tatbik etmesini istediklerini kaydetti.

Son 16 yılda ciddi bir ulusal demir yolu endüstrisi oluşturduklarını vurgulayan Turhan, Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları,

Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da yine demir yolu travers imalatları, Erzincan'da ray bağlantı malzemeleri üreten tesisleri kurduklarını anlattı.

KARDEMİR'e yüksek hızlı tren rayları ürettirmeye başladıklarını, Kırıkkale'de tekerlek üretimi için Makine Kimya ile iş birliğine gittiklerini dile getiren Turhan, "Yerli üretim çalışmaları kapsamında sadece 2018'de 150 yeni nesil milli yük vagonu ürettik. TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ tarafından 2018'de toplamda bin 33 konvansiyonel yük vagonu ürettik. Dünyada 4. ülke olarak, dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak ürettik.

Tüm bunlar için hamdediyoruz. Milli sanayimizin temellerini ülke sathında kökleştiriyoruz yayıyoruz." dedi.

TÜVASAŞ'ın yaşadığı değişim ve dönüşümün, kısa zamanda demir yolu sanayisinde ulaşılan başarıyı çok net özetlediğini aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"1951'de Vagon Tamir Atölyesi olarak kurulan TÜVASAŞ, bugün Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline gelmiştir.

Değişen ve gelişen dünya koşullarını iyi okuyup, iyi analiz eden TÜVASAŞ, sektörde rekabet potansiyelini yükselterek hedeflediği stratejik dönüşümünü tamamlamak suretiyle bugün hepimizin gurur duyduğu bir işletme konumunda. Bu sayede ülkemiz raylı taşıtlar alanında dışa bağımlılıktan kurtulmasının yanında ekonomimiz de önemli kazanımlar elde etmiştir. İnşallah, Milli Elektrikli Tren Setlerinin tasarımı ve üretimi görevinde de başarıya ulaşılacaktır. Bu manada açılışını yaptığımız bu tesis, çok büyük önem arz etmektedir. Burada üretilecek Alüminyum Gövdeli Elektrikli Tren Setlerinin ilki, inşallah yıl sonunda raylara indirilecektir.

Bu projeden elde edilecek bilgi-birikim ve teknik kabiliyetlerle tasarım çalışmaları devam eden 225 kilometre hızındaki Elektrikli Tren Setleri de 2020 yılının sonunda raylarla buluşacak. Yani TÜVASAŞ'ın Yüksek Hızlı Tren setleri üretimi için geri sayım başlamıştır."

"Bu millet kendi kaderini tayin edecek"

Bakan Turhan, milli otomobili, milli savunma sistemlerini ve milli uçağı yapacak sanayi tesislerindeki faaliyetlede de önemli bir aşama kaydedildiğini aktardı.

Milli uçağı yapmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Milli helikopterimiz havada kanatlarını çırpmaktadır. Milli İHA'larımız, SİHA'larımız bugün dünyada herkesin gıpta ile baktığı uçaklardır. Dünyaya pazarladığımız uçaklardır. Bugün ülkemizde milli sanayimizin gelişmesiyle savunma sanayi alanında kullandığımız araçların yüzde 70'ini milli olarak ülkemizde üretmekteyiz. Bundan dolayıdır ki bizi çekemeyenler, bize hasetle bakanlar, bizi kendilerine rakip olarak görenler, önümüze bazı engeller çıkarmaktadır. Bazı yöntemlerle bizi tehdit etmektedirler. Terörle ambargoyla ekonomiyle fitneyle fesatla ve hatta siyasi iş birlikleriyle beraber... Bu millet bunlara aldanmayacaktır. Bizim o tür aldanmalara karnımız gırtlağımıza kadar tok. Bundan sonra bu millet kendi kaderini tayin edecek, kendi yolunu kendisi çizecektir. Bunu da belirlemiştir, liderini çıkarmıştır. Onun öncülüğünde hedeflediği maksada, menzile inşallah hep birlikte ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu güzel gelişmeleri ve hadiseleri ülkemizde görüp yaşadıkça kendimize güvenimiz daha da gelecek."

Bakan Turhan, açılışı yapılan fabrikada görev alacak 65 işçi ile 10 mühendise başarılar dileyerek, stratejik önemdeki bu fabrikayı ülkeye kazandırarak bu işten alnının akıyla çıkan TÜVASAŞ ailesini de kutladı.

Konuşmasının ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Bakan Turhan, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA