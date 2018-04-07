Milli Şampiyon Piste Çıkıyor

Ümit Ülkü efsane otomobille pistin tozunu atacak

Ülkü, yurtdışında ise Porsche Sports Cup da yine nefes kesen bir mücadele sergileyecek. Ümit Ülkü, motorsporlarını çok sevdiğini, Avrupa ve dünyada Türkiye'yi temsil ederek yeni başarılara imza atmak istediğin söyledi.

2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 10. kez şampiyonluğunu ilan eden Ümit Ülkü, 2018'in ilk yarışını hızlı, karakteristik virajları ve kot farkları ile dünyanın en zor, en keyifli pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirecek.

İstanbul Park Spor Kulübü'nün 8 Nisan'da gerçekleştireceği 14 yarışlık bir şampiyona olan Caterham Cup'da, 20 pilot rüzgar gibi esecek. Yarış için geçtiğimiz haftalarda pistte teste çıkan Milli Pilot Ümit Ülkü, 1957 yılına Lotus'un efsane yaratıcısı Colin Chapman tarafından tasarlanan Caterham R300 aracını deneme fırsatı da buldu.

Milli Sporcu Ülkü, yeni sezonda ayrıca Türkiye Pist Şampiyonası'nda TCR ve GT3 kategorilerinde de yarışacak. Yurt dışında Porsche Sports Cup da mücadele edecek olan Ülkü, motorsporlarında değişik otomobillerle yarışmanın kendisi için ayrı bir keyif olduğunu söyledi.

Ümit Ülkü, yeni pistlerde yeni yarış aracı kullanmayı çok sevdiğini belirterek, "Herkesin hedefi şampiyon olmak, benim için ise öncelik, bu sporu çok seviyor olmam" dedi. Bu sevginin ardından yarışın doğası gereği başarılı olmak, kürsüye çıkmak ve şampiyon olmanın da hedefi olduğunu ifade eden Ülkü, "Ünlü ve çok başarılı sporcuların bulunması nedeniyle iyi ve başarılı bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.