1921 yılında kabul edilen İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85'inci yılında anılıyor. Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, milli şairin vefatının 85'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Uçak mesajında, "Hayatı boyunca medeniyet değerlerimiz, vatanımız, istiklal ve istikbalimiz için duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer alan, milli mücadelenin tüm Anadolu'ya yayılması için gece gündüz demeden çalışan, millet kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85'inci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Ersoy, milletin irfanı, ruhu, benliği ve kültürüyle bütünleşmiş bir kişiliktir. Milli mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşatılmasına ömrünü adayan Ersoy, sadece İstiklal Marşı ve Çanakkale Destanı'nın şairi değil, aynı zamanda inandığı değerler uğruna her şeyi göze alan bir dava adamıdır. İşgale uğrayan vatan toprakları karşısında 'kim var' demeden harekete geçmiş, bütün kudretiyle seferber olmuş, ömrünü vatanın kurtuluşuna adamıştır. Milletin geleceğinin garantisi olarak ideal bir nesil tasavvuru hayal etmiş, 'Asım' üzerinden bir reçete yazmıştır. Eğitim Bir-Sen olarak, 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme bilinciyle mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletin vicdanı İstiklal Şairimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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