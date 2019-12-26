Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı
Haberler » Güncel » Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulunda bir program düzenlendi.

26.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:01
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulunda bir program düzenlendi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu okul müdürü Aydın Kulaksızoğlu yaptı.


Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı konulu gösteriminin ardından öğrenciler tarafından Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam", "Bülbül", "Çanakkale Şehitlerine" şiirleri seslendirildi. Öğrencilerin şairin "Küfe" şiirini drama gösterimi ile sunmasının ardından müzik dinletisi yapılarak program sona erdi.


Programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gençlik ve Müdürü Fethi Bilge, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler