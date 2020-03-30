Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Akif Ersoy, 3. Sayfa

Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

30.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:33
Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanında kimse bulunmuyor.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye ve dünyada korona virüsün hızla yayılmasıyla önlemler en üst seviyeye çıkarken, yetkililer tarafından da vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.

Kastamonu'nun en yoğun ve ziyareti alan yerlerinden Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı ile Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtının bulunduğu Cumhuriyet Meydanları boş kaldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tarihi Nasrullah Meydanı ile Cumhuriyet Meydanlarını korona virüs salgını nedeniyle kimse ziyaret etmiyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haber
Çin uslanmıyor! Virüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor Haber
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı Haber
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı Haber
Koronavirüs salgını nedeniyle dev hastane erken hizmete alındı
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kalben Serdar Ortaç Prens Charles Zeynep Bastık
Spor Yılmaz Vural Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 14:39:10. #1.15#
title