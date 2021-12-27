İSTANBUL (İHA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'inci yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'inci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Gerçekleştirilen anma törenine gençler yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'inci yılında Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile şairin torunu Selma Argon ve pek çok okuldan öğrenciler, gençler katıldı. Tören Mehmet Akif Ersoy'un ruhuna okunan dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İstiklal Şairi'nin kabrine karanfiller bırakıldı. Ersoy'un kabri başında toplanan ve karanfil bırakan gençler dualar ederek milli şairi ölümünün 85'inci yıldönümünde andı.

Dedesinin kabri başında dualar eden Selma Argon, "Tabii ki bugünlere kavuştuğum için mutluyum. Böyle toplu halde gençlerle gelince daha anlamlı oluyor. Hem onun hem de bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Başta Kemal Paşamız olmak üzere, hepsinin ruhu şad olsun. Dualarını bizden eksik etmesinler diyorum. Gençler ona ilgilerini her zaman gösteriyorlar zaten, eksik olmasınlar" diye konuştu.

"Çok duygulandım"

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmaya gelen minik öğrencilerden Mehmet Kansız, " Bugün Mehmet Akif Ersoy'un mezarlığına geldik ve gerçekten çok duygulandım. Çünkü çok önemli bir şair. Allah'tan rahmet diliyorum. Okulca arkadaşlarımla beraber geldik ve çok duygulandım" dedi.

Şairi ziyarete gelen bir diğer öğrenci Muhammet Enes ise, " Milli Şairimizi anmaya geldik. Okulda Asım'ın neslini temsil ettik burada. Çok duygulandık" şeklinde konuştu.

Törenin sona ermesinin ardından gelen miniklere çorba ve helva ikramında bulunuldu.