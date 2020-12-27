Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yıl dönümü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Bilgin, mesajında, istiklal mücadelesinin amacını, ruhunu, milli birlik ve beraberliği, bağımsızlık istek ve azmini İstiklal Marşı'nı yazarak dile getiren büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84'üncü yıl dönümünde saygıyla andığını bildirdi.

Milli Şair Ersoy'un milletin bağımsızlık aşkını, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığı, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesini milli ve manevi duyguları öne çıkararak mısralara döktüğünü aktaran Bilgin, Ersoy'u anmak, anlatmak ve genç nesillere aktarmak herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Vali Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Usta sanatçının hiçbir ödülü kabul etmeyerek, 'Milletime armağan ediyorum' dediği İstiklal Marşı, aziz milletimizin ruhunun, yeniden doğuşunun, yükselişinin destanıdır. Bu destan, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında, TBMM Genel Kurulunda önergeyle, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesiyle taçlandırılmıştır. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı'nı aziz milletimize hediye eden Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84'üncü yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop