Safranbolu'da Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için simit ikramı yapıldı
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Safranbolu'da Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için simit ikramı yapıldı

12.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:16
Safranbolu'da Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için simit ikramı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin isteği üzerine, İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü münasebeti ile İstiklal Marşı yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışı cemaate simit ikramında bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin isteği üzerine, İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü münasebeti ile İstiklal Marşı yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışı cemaate simit ikramında bulundu.

Geçmişin unutulmaması ve her zaman bağımsızlık ruhu ile var olmaya devam edilmesi açısından bu önemli günde milli şair yad edildi.

Her ulusun bağımsızlığının sembolü olan bir marşı vardır ve bizim marşımızda bize göre marşların en güzelidir ifadelerine yer veren Başkan Köse, "İstiklal Marşı'nda tarihimizde altın bir madalya gibi duran Kurtuluş Savaşı'nın unutulmaz izleri ve aziz şehitlerimizin kutsal ruhları bulunmaktadır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Safranbolu'da Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için simit ikramı yapıldı
Safranbolu'da Mehmet Akif Ersoy'un ruhu için simit ikramı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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