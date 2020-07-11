Milli robot RoboCare, pandemiyle mücadele eden ülkelere nefes oluyor
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Milli robot RoboCare, pandemiyle mücadele eden ülkelere nefes oluyor

Geliştirdiği robotlar ve yenilikçi teknolojilerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türk şirketi DOF Robotics, geliştirdiği ultraviyole dezenfeksiyon robotu RoboCare ile Kovid-19 salgınıyla zorlu bir mücadele içinde bulunan İtalya gibi ülkelere çözüm sunuyor.

11.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:51

Geliştirdiği robotlar ve yenilikçi teknolojilerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türk şirketi DOF Robotics, geliştirdiği ultraviyole dezenfeksiyon robotu RoboCare ile Kovid-19 salgınıyla zorlu bir mücadele içinde bulunan İtalya gibi ülkelere çözüm sunuyor.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, pandeminin başlamasıyla beraber birkaç yıl önce üzerinde çalışmaya başladıkları kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) teknolojisine yeniden eğildiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle evden çalışan DOF Robotics ekiplerinin daha çok depolama alanında kullanılan AGV araç yazılımını sağlık için modifiye ettiğini anlatan Mertcan, "Üç ay içerisinde yazılımları ve donanımı tamamlayarak nihai ürün haline getirmeyi başardık." dedi.

Söz konusu robotun benzerlerinin tüm dünyada geliştirildiğini anlatan Mertcan, "Onların gelmiş olduğu teknolojinin üstüne bir tık fazlasını koyarak, gerek UVC Led teknolojisini kullanarak gerekse xenon tarzı ampullerle birlikte, pandemiyle mücadeleye yönelik daha nitelikli ürünler geliştirme fırsatımız oldu." bilgilerini verdi.

"Bakteriyi hızlıca yok edebilen bir yapıya sahip"

Mertcan, dezenfeksiyonu yapılacak alanın daha evvel uzman ekip tarafından haritalandırıldığını ve robotun bu haritayı rehber edinerek dezenfeksiyonu sağladığını söyledi.

Mertcan şunları kaydetti:

"RoboCare kendi kendine tam otonom bir şekilde gidebiliyor. Bunun yanı sıra UVC dediğimiz ultraviyole C ışınlarını barındıran lambalar var üzerinde. Hem havayı hem de yüzeylere yaklaştığında çok kısa bir süre içinde yüzeylerde bulunan virüs ve bakterileri hızlı bir şekilde dezenfekte edebilen bir yapıya sahip.

Bunun yanında neden otonom cihazlar kullanmak zorundayız? Bir tane UVC lambayı ya da Led'i bir yere koysak olmaz mı? sorumuzu Mertcan, otonom cihazlar olmadan bunu yapmanın zor olacağını belirterek yanıtladı. Çünkü yeterince zamana sahip olamıyorsunuz. Özellikle hastaneler için söylemek gerekirse ne kadar lamba kullansanız da bütün noktalara teması maalesef mümkün olmayacaktır. Yaklaşmanız gerekiyor. Ultraviyole C dediğimiz aslında güneşle birlikte gelen ışınlardır. C ışını ozonda emilir ve bize ulaşmaz. C insan vücudu için zararlıdır. Biz de bu UVC ışınını ortamdaki mikroorganizmaların dezenfeksiyonu için kullanıyoruz.

UVC ışını yüzeye iyice yaklaşmışsa ortamda bulunan hem virüs hem de bakteriyi hızlıca yok edebilen bir yapıya sahip. Dezenfeksiyon yüzde 99,9 sağlanabiliyor. Biz bunun bütün testlerini yaptırdık."

"Daha yüksek kaliteli Led teknolojisi vadediyoruz"

Mertcan, nihai formuna 1 ay önce kavuşturdukları RoboCare'in seri üretimine hızla devam ettiklerini ifade ederek, cihazla ilgili tüm Ar-Ge ve mühendislik işlerinin Türkiye'de yapıldığını kaydetti.

Robotun yazılımıyla ilgili çok yoğun çalışmaların yapıldığını anlatan Mertcan, "Seri üretimle alakalı yoğun bir süreç içindeyiz. Hem yurt dışından gelen parçalarımız var hem yazılımımızla bunların entegrasyonu söz konusu. Ar-Ge'nin tamamı burada yapılıyor. Şu anda ayda 30 tane üretim kapasitesine sahip bir şekilde üretimimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında geniş bir pazara hitap ettiklerini söyleyen Mertcan, Avrupa'nın öne çıkan pazar olduğunu belirtti.

Mertcan yoğun rekabetin yaşandığı pazarda ilerleme stratejilerini ise şöyle anlattı:

"Avrupa bu tür ürünler için çok uygun bir pazar. Aslında muadilini üreten bir rakibimiz Avrupa'da bulunuyor ama biz daha yüksek kaliteli Led teknolojisi vadediyoruz. Bizim ürünümüz Led'lerle çalışan ve daha kısa bir sürede dezenfeksiyonu sağlayan bir yapıya sahip. Ampul kullanabilirdik ama ampul yapısı itibarıyla çok daha kısa süre dayanıyor ve çok etkili olamayabiliyor. Bir de muadillerimize göre fiyat avantajı sunuyoruz.

Avrupa RoboCare için inanılmaz bir pazar. Biz de zaten bu ürünümüzü İtalya'ya gönderiyoruz ama onun dışında; Almanya, Benelüks Ülkeleri, Amerika, Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 20'den fazla ülkeyle halihazırda sözleşmelerimizi yaptık ve önümüzdeki 2 ay içinde de gönderimlere başlamış olacağız."

Mertcan, DOF Robotics'in üretim kompozisyonunun yüzde 15'ini sağlık ürünlerinin oluşturduğunu ifade ederek, yüzde 30'luk kısmı pandemi dışı amaçlar için geliştirdikleri otonom cihazların, kalan yüzde 55'lik kısmın da oyun ve eğlence robotlarının oluşturduğunu kaydetti.

"Pandemiyle mücadeleye destek olmaya çalışıyoruz"

Mertcan, Türkiye'den de kendilerine yoğun bir talep geldiğini ifade ederek, bir otel zinciriyle çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Hastaneler ve AVM'lere kiralama seçeneği sunmayı planladıklarını aktaran Mertcan, "Sonuçta maliyetli bir üründen söz ediyoruz. Fiyatlarımız 35 bin avro bandında... Bu ürünleri satın alabilecek birçok hastanemiz olduğu gibi aynı zamanda bunları bir şekilde kiralayabilecek hastaneler de olacaktır. Biz bu aşamada da destek olmaya devam edeceğiz. Hava limanlarına, AVM'lere, hastanelere ve otellere kiralama seçeneği sunacağız. Buradaki esas amaç pandemiyi daha kısa bir sürede yenebilmek." diye konuştu.

Uçakların içini çok kısa bir sürede dezenfekte edebildiklerini anlatan Mertcan, "Bir uçakta 35 sıra koltuk olduğunu var sayarsak, 10-12 dakika içerisinde yüzde 99,9 başarıyla dezenfekte edebiliyor olacağız. Şu anda Türkiye'de bununla ilgili halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Ancak özellikle yurt dışında bununla ilgili çok ciddi bir talep söz konusu." ifadelerini kullandı.

Üretimin bir kısmı AHL Serbest Bölge'ye taşınacak

Mustafa Mertcan, RoboCare'i iki model olarak ürettiklerini belirterek, ilk modelin insanlı ortamlarda çalışan ve havayı temizleyen bir sistemi bulunduğunu kaydetti.

Bu cihazın üzerindeki cam tabakanın çıkarıldığı versiyonda ise UVC ışınların kullanıldığını aktaran Mertcan, bu türdeki cihazların kullanımı esnasında çevrede insan bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Mertcan, şu anda Esenyurt Kıraç'ta devam eden üretim ve Ar-Ge'nin bir kısmını 2021'de Atatürk Havalimanı Serbest Bölge içinde kurulacak 4 bin metrekarelik fabrikalarına taşıyacaklarını da anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin teknoloji konusunda iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Pandemiden etkilendik ama bu sürecin pek çok bakımdan bize faydası da oldu. 2021 yılı, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişiminin de etkisiyle DOF Robotics'in patlama yılı olacak Allah'ın izniyle. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda devam ettiriyoruz."

Milli robot RoboCare, pandemiyle mücadele eden ülkelere nefes oluyor

Kaynak: AA

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