Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat'ta Çağ Erçağ'a eşlik edecek
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Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat'ta Çağ Erçağ'a eşlik edecek

19.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:58
Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat'ta Çağ Erçağ'a eşlik edecek

?Gürer Aykal, Fazıl Say, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Robert Cohen, Aleksander Rudin ve Daniel Grosgurin gibi birçok sanatçıyla konserler veren Çağ Erçağ, Milli Reasürans Oda Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

?Gürer Aykal, Fazıl Say, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Robert Cohen, Aleksander Rudin ve Daniel Grosgurin gibi birçok sanatçıyla konserler veren Çağ Erçağ, Milli Reasürans Oda Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek konserin yönetimini, şef Hakan Şensoy üstlenecek.

Konserde, Azerbaycanlı ünlü şair ve besteci Telman Hacıyev'in unutulmaz eseri "Laleler"den, Arjantinli besteci Enrique Alessio'nun "Cantemos Corazon" tangosuna uzanan geniş bir repertuvarın yer aldığı konser, müzikseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle YouTube'da ilk gösteriminin yapılacağı konser, İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden de izlenebilecek.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak kaydedilen konser, İş Sanat'ın zengin programındaki diğer etkinlikler gibi sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın İş Sanat çevrim içi programında yer alan ilk konserini de, İş Sanat sosyal medya hesapları ve internet sitesinden izlemek mümkün. Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol'un solist olarak katıldığı bu konseri yine şef Hakan Şensoy yönetiyor.

İş Sanat'ta ayrıca bu ay "Bilal Karaman Quartet ve Ece Göksu" caz konseri 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar da 24 Ocak'ta "Fındıkkıran" ile devam edecek. "Yazarının Sesinden" serisine ise 25 Ocak'ta Ethem Baran "Döngel Dünya" eseriyle konuk olacak.

Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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