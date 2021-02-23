Milli Reasürans Oda Orkestrası Barok dönem eserleriyle İş Sanat'ta
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Milli Reasürans Oda Orkestrası Barok dönem eserleriyle İş Sanat'ta

23.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:50
Milli Reasürans Oda Orkestrası Barok dönem eserleriyle İş Sanat'ta

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın bu ayki konseri, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde 25 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın bu ayki konseri, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde 25 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.

İş Sanat'ın Youtube kanalı ve internet sitesinden yayınlanacak konserin solistleri, keman sanatçısı Özgecan Günöz ile obua sanatçısı Sezai Kocabıyık olacak.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak kaydedilen konserde, topluluk, solistlerle birlikte çalınan eserlerin yanı sıra Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi'nin orkestra için bestelediği sevilen eserlerini de seslendirecek.

Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın önceki konserleri de sezon boyunca İş Sanat'ın Youtube kanalından izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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