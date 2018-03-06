Milli Rallici Çetinkaya, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Yeşilay Haftası çalışmaları kapsamında Mardin'e gelen Milli Rallici Burcu Çetinkaya yöresel kıyafet alırken tercihini uzun zamandır Mardin tarihi motifleri üzerinde çalışmalar yapan Olgunlaşma Enstitüsünden yana kullandı.

Çetinkaya, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü eğitim merkezleri ve atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek birim ustaları ve öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurumun ürettiği kıyafet ve ürünleri çok beğendiğini dile getiren Çetinkaya, atölyelerde el emeği ile üretilen kıyafetlerden kendisi için satın alırken katalogdan beğendiği farklı kıyafetlerin tasarlanması için sipariş verdi. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Metin Değer, "2013 yılında hizmet vermeye başlayan Mardin Olgunlaşma Enstitüsü Mardin ve bölge kültürünü yaşatmaya, bu kültüre ait motif ve sembolleri yeni ürün ve süreçlere dönüştürme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda giyim teknolojisinden, telkariye, ahşap oymacılığından, dokumaya, iğne oyacılığına kadar birçok meslek ve sanat dalında mesleki beceri kazandırma kursları ile usta yetiştiriyor. Öte yandan AR-GE çalışmaları ile ürettiği ürünleri meraklılarının beğenisine sunmaya devam ediyor. Kurum olarak tarihimizi, kültürel değerlerimizi araştırıp farklı tasarım ve ürünlerin üzerinde yaşatmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz, bu kapsamda Milli Rallicimizin desteği bizim için çok değerli, ziyaretleri bizleri çok memnun etti" dedi.

Kurum idareci ve öğretmenleri tarafından ağırlanan Çetinkaya' ya kurum tarafından özel tasarım şalvar hediye etti. - MARDİN