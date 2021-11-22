Milli Raketten Altın Madalya

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli milli sporcusu Emir Vatansever, 16 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bursa Yenigün Tenis Kulübü'nde düzenlenen 16 Yaş Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 116 sporcunun ter döktüğü turnuvaya, Osmangazi Belediyespor'un milli raketi damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Emir Vatansever, başarılarına bir yenisi daha ekleyerek grubunda birincilik kürsüsüne çıktı.

Büyük mutluluk yaşayan genç sporcu gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını söyleyerek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Başkan Dündar ise başarılı raketi kutlayarak, "Uzman antrenörlerimizle birlikte bu branşta zirve yapmak, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için yoğun çaba harcıyoruz. Engelli sporcularımızın bir nebze de olsa hayatlarına dokunarak, onların başarılarına ortak oluyoruz. Emir, bizim için bu çalışmaların en güzel örneği. Umarım en yakın zamanda daha büyük başarılarına ortak olacağız" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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