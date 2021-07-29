Milli raketler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli raketler ödüllendirildi

Milli raketler ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan sporcular Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu elde ettikleri başarıdan dolayı ödüllendirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazanan sporcular Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu elde ettikleri başarıdan dolayı ödüllendirdi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde kortlarda sergiledikleri performansla Milli Takım'a seçilme başarısı gösteren usta raketler Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarılı sporcularla katılacakları ulusal ve uluslararası müsabakalarla ilgili koyu bir sohbet gerçekleştirdi. Sporcuları, elde ettikleri başarı için tebrik eden ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, sporculara branşa özgü malzemeler armağan etti. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği içinde yürütülen Badminton Akademisi'nde 6 yıldır eğitim gören milli sporcular, 01-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Open International Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Puan cetvelinde üst sıraları hedefleyen raketler, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinde düzenlenecek olan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmak için zorlu rakipler karşısında mücadele edecekler.

Gelinen nokta mutluluk verici

Badminton branşında uzun yıllardır gerçekleştirilen çalışmaların ardından elde edilen başarıların ve milli takıma kazandırılan sporcuların kortlarda sergiledikleri performansların mutluluk verici düzeyde olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde sergiledikleri performansla ay-yıldızlı kadroda yerlerini alan sporcularımız Mehmet Koyuncu ve Mustafa Şahin Durnaoğlu'nu ve onların kıymetli antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Badminton branşında uzun yıllardır gerçekleştirilen hummalı çalışmaların ardından elde edilen başarılar ve Milli Takım'a kazandırılan sporcularımızın kortlarda sergiledikleri performanslar mutluluk verici düzeyde. Sporcularımızın gösterdiği başarıda büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün değerli antrenörlerine, Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğine ve sporcularımızın değerli ailelerine teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP

Milli raketler ödüllendirildi
Milli raketler ödüllendirildi
Milli raketler ödüllendirildi
Milli raketler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ İrem Derici Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli raketler ödüllendirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:14:13. #1.16#

title