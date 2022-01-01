Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

İZMİR (AA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 120 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. 30 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak'tan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" ifadeleri kullanıldı.

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarının hasılat payı olarak kamuya aktarılacağı hatırlatılan açıklamada, "Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir." bilgisine yer verildi.

Milli Piyango çekiliş kurallarıyla ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, kurallarla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Açıklamada ayrıca, tüm çekilişlerin Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirildiği ve canlı olarak yayınlandığı aktarıldı. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS: 2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standardı Sertifikası ve TS ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan kurumun, en büyük önceliği şeffaflığa verdiği ifade edildi.

Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve şans merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerin www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandığı hatırlatıldı.

AA / Tolga Yanık - Son Dakika Haberleri

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