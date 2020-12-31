Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadardır? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango alacak vatandaşlarımız nelere dikkat etmesi gerekmektedir? Mili piyango nasıl oynanır?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadardır? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saat kaçta? Milli Piyango alacak vatandaşlarımız nelere dikkat etmesi gerekmektedir? Milli piyango nasıl oynanır? İşte detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemek istiyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

Tam biletler 100 TL,

Yarım biletler 50 TL ve

Çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiyeyi kazanan bilet, Kanal D ekranında açıklanacak. Saat 23.00'te canlı olarak yayınlanacak çekilişte, bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

-Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

-Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kâğıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

-Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

-Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

-Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye kazanılan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur.

Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam yarım veya çeyrek bilet satın alarak şansızı deneyebilir; aldığınız biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz.

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.