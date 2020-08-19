Milli Piyango sorgulama 2020: 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
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Milli Piyango sorgulama 2020: 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor!

Milli Piyango 19 Ağustos Çarşamba çekilişi canlı yayında çekiliyor. 15.30'da başlayan çekilişte büyük ikramiye 3 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilecek çekilişte kazanan numaralar bir bir belirleniyor. İşte, Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama...

Milli Piyango sorgulama 2020: 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
19.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:52

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi her ayın 9, 19, ve 29 tarihlerinde saat 15.30'da gerçekleşiyor. Çekilişler https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresinden canlı olarak takip edilebiliyor. Noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekiliş kuralları ise haberimide.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI...

MİLLİ PİYANGO CANLI İZLEME

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji çekiliş makineleriyle kurulan ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Canlı yayınlar https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle adresinden takip ediliyor.

MİLLİ PİYANGO KURALLARI

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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