Milli Piyango sonucu açıkladı, tarih rekor kırıldı: On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango sorgula sayfasında sonuçar açıklandı. Büyük ikramiye bir kişiye çıktı, tarihi rekor kırıldı. İkramiye Tekirdağ iline gitti, bir kişi 321 bin 828 lira 25 kuruş kazandı. Bu zamana kadar çıkan en büyük ikramiye tutarı oldu. 9 bilen 106 kişi olurken, kazandıkları ikramiye tutarı 2.024,55 Türk Lirası olarak açıklandı. 8 bilen kişi sayısı bin 744, kazandıkları ikramiye tutarı 123,35 Türk Lirası oldU. 7 bilen kişi sayısı 16 bin 825, kazandıkları ikramiye 24,40 Türk lirası oldu.



On Numara sonuçları 13 Kasım 2017 tarihinde, saat 21:15'te çıkan rakamlar belli oldu. Noter huzurunda yapılan şans oyununda büyük ikramiye tutarı 321 bin 824 Türk Lirası olarak belirlendi. MPİ'nin resmi sayfasında sonuçlar açıklandıktan 10 dakika sonra veriler belli olacak ve büyük ikramiye hangi ile (illere) çıktı sorusunun cevabı netleşecek. İşte 13 Kasım'da çekilen şans oyununda çıkan numaralar:



