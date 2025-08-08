Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cumartesi Milli Piyango sonuç sorgulama!

Milli Piyango sonuçları duyuruldu! 9 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden yayımlandı. Vatandaşlar, kazanan numaraları ve büyük ikramiyenin kime çıktığını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Çekilişte ne kadar ikramiye verildiği ve büyük ödülün sahibini bulup bulmadığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte, 9 Ağustos 2025 Milli Piyango canlı sonuç ekranı, çekiliş saati ve tüm detaylar!

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SATIN ALINIR?

Tamamen şansa dayalı bir oyun olan Milli Piyango'ya, önceden basılmış biletleri satın alarak katılabilirsiniz. Her bilet, 0 ile 10 arasındaki rakamların belirli bir sıra ile yazılmasıyla oluşmuş bir numaraya sahiptir. Tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak oyuna dâhil olabilir ve bilet türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz. Milli Piyango biletleri, www.millipiyangoonline.com adresinden, resmi mobil uygulamadan veya yetkili satış bayilerinden temin edilebilir.

NASIL KAZANILIR?

Çekiliş günü, biletinizdeki numaralar küreden çekilen numaralarla eşleşirse ikramiye kazanırsınız. İkramiye kategorileri şu kriterlere göre belirlenir:

• Kazanan numaranın hane sayısı

• Kazanan farklı numara sayısı

Amorti: Biletin son hanesinde yer alan rakam, çekilen iki amorti numarasından biriyle eşleşirse bilet bedelini geri kazanırsınız.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca bir rakam farklı olan biletler, teselli ikramiyesi almaya hak kazanır.

Her ikramiye kategorisinde, son rakamları kazanan numaralarla aynı olan tüm biletler, o kategoriye ait ikramiyeyi elde eder. Kazanan numara tam bilette yer alıyorsa ödülün tamamı, yarım biletteyse yarısı, çeyrek biletteyse dörtte biri verilir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.