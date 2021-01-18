Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

18.01.2021 10:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:03
Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

Mili Piyango oynayanlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır konusunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango çekiliş tarih ve canlı takip ekranı!

Milyonlarca vatandaşın takip ettiği Milli Piyango hakkında meraklı sorular soruluyor. Peki, Milli Piyango çekiliş tarih ve canlı takip ekranı! Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango Ocak ayı çekiliş tarihleri:

9 Ocak Cumartesi,15.30 - 17.30

19 Ocak Salı,15.30 - 17.30

29 Ocak Cuma,15.30 - 17.30

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama 23 haneli bilet numarası sorgulanarak yapılır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

• Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Ozan Doğulu Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:02:43. #1.15#
title