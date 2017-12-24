Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı (1)

Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı (1)

UMUNDU Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi.

Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı (1)

UMUNDU  Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı. 

Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Yoğunluk her geçen dakika artıyor. 

- İstanbul

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