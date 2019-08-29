Milli Piyango işletmesi resmen devredildi

29.08.2019 15:56

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ve sayısal oyunların işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu. 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak meblağın bugünkü net değeri en az 28.1 milyar lira olarak açıklandı.