Milli Piyango'da büyük ikramiye 6 milyon TL
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Milli Piyango'da büyük ikramiye 6 milyon TL

08.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:56
Milli Piyango'da büyük ikramiye 6 milyon TL

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 9 Ocak Cumartesi saat 15.30'da gerçekleştirecek.

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 9 Ocak Cumartesi saat 15.30'da gerçekleştirecek. www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon lira. 

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor. 

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister bayiden, ister gezici bayiden, isterlerse de  millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor! Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün. Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor, dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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