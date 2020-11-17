Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira
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Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

17.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:48
Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 19 Kasım Perşembe saat 15.30'da gerçekleştirecek.

Sisal Şans, yılların geleneği Milli Piyango çekilişini 19 Kasım Perşembe saat 15.30'da gerçekleştirecek. Milli Piyango'nun çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon lira olacak. 

Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı'nda düzenleniyor.

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.Milli Piyango nasıl oynanır?Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com'danveya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)

 


Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira
Milli Piyango'da büyük ikramiye 4 milyon lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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