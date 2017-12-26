Milli Piyango'da Beklenti Artarsa Psikolojik Etkisi Yüksek Olur

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz, 61 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için bilet alan kişilerin çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Güz, ikramiye ile ilgili çok büyük bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini belirtti. Kentte bilet satışlarında artış yaşandığı, en çok çeyrek biletin tercih edildiği öğrenildi.



Milli Piyango'nun 61 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin bilet alan herkesin hayallerini süslediğini kaydeden Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, vatandaşların çok büyük bir beklenti içine girmemeleri gerektiğini dile getirdi. Bilet alan kişinin büyük hayaller kurup umuda kapılmasının aksi bir durumda onları olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Prof.Dr. Güz, şöyle konuştu:



"Günümüzde ekonomik sorunlar ve işsizliğin artması ile birlikte herkes bu tür oyunlara yönelmeye başladı. Bu da insanların eskiye nazaran umutlarının daha fazla artmasına, bu tür şeylere daha fazla sarılmalarına, beklentileri gerçekleşmediğinde ise sorunların daha büyümesine yol açtı. Yaşanan hayal kırıklığı depresif belirtiler gösterebilir. Çünkü kişinin ekonomik sıkıntıları var, borcu var ve yılbaşı ikramiyesini tek umudu gibi düşünüyor. Çıkarsa hayatını kurtarır diye düşünüyor. Başka çaresi yok. Çaresi olmayan insan da daha fazla beklentiye gidiyor. Eğer çok fazla bu hayale kendimizi kaptırırsak, ikramiyenin çıkma ihtimalinin küçük bir olasılık olduğu yerine 'Evet ikramiye bana çıkacak ve hayatımda her şeyi değiştireceğim' gibi hayallere kişi kendini çok kaptırırsa, bütün sorunların bitmesini ona bağladığında, çıkmadığında da çok büyük bir hüsranla karşılaşır. Beklenti ne kadar çok olursa sonrasında hayal kırıklığı da aynı büyüklükte olur."



Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, bu durumun da beraberinde bazı psikolojik sorunları getirebileceğini vurgulayarak, "Kişi kendisini daha çaresiz, umutsuz, keyifsiz hissedebilir. Yaşamın bir anlamı olmadığı, elinde başka bir şans kalmadığı gibi düşüncelerle depresif belirtiler gösterebilir. Bu nedenle çok büyük bir beklenti içine girmemek gerekir" dedi.



'ÇOK SEVİNEBİLİR YA DA KORKABİLİR'



Büyük ikramiye çıkan kişilerin psikolojik durumuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, "Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği takdirde kişi ya bir şokla sevinç yaşayabilir ya da korkuya kapılıp ne yapacağını bilemeyebilir. İkramiye çıktığı takdirde nasıl ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, para yönetimi ile ilgili başarısız olup, buna paralel olarak daha büyük sorunlar yaşayıp, hayatınızı daha olumsuz hale de getirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



'EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR'



Öte yandan, kentte bilet satışlarında artış yaşandığı, vatandaşların en çok çeyrek bileti tercih ettiği öğrenildi. 5 yıldır Milli Piyango bileti satan Orhan Şahin, "Yılbaşına kısa bir süre kala bilet satışları da artmaya başladı. En çok çeyrek bilet satışı yapılıyor. Geçen yıllara göre bilet satışları bu yıl daha fazla. 61 milyon TL büyük ikramiye; herkesin büyük hayalleri var. Herkes büyük ikramiyeyi kazanmanın ümidinde. Çeyrek bilet 15 TL, yarım bilet 30, tam bilet 60 TL'den satılıyor" diye konuştu.



- Samsun