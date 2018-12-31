Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli olduANKARA - Zengin olma hayalleri kuranların kilitlendiği milli piyango çekilişi rakamları belli oldu.
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu
ANKARA - Zengin olma hayalleri kuranların kilitlendiği milli piyango çekilişi rakamları belli oldu. 70 Milyon'luk büyük ikramiyeyi 7-6-1-5-5-3-6 rakamları oluşturdu. İkramiye İstanbul'da tam bilet alan bir talihliye çıktı.
Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 Milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu. Şimdi ise gözler büyük ikramiye çıkan vatandaşı arıyor.
31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 Milyon TL'lik ikramiye şu numaralara çıktı:
8977111
8233872
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0486336
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2136781
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0610463
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