Milli Piyango Biletleriyle Şans Oyunları Kuponlarını Çalan Hırsız Yakalandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, park halindeki otomobilden 80 milli piyango bileti ile şans oyunları kuponlarını, senetleri ve bilgisayarı çalan hırsız yakalandı.



Olay, dün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki otomobilden 20 tam, 20 yarım, 40 çeyrek milli piyango bileti, 2 şans topu, 2 sayısal loto, 2 süper loto, 2 tane 10 numara kuponu ve 300 bin TL değerinde senet ile dizüstü çalındı. H.A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğini belirledi. Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde oturan E.T.'nin evine baskın düzenlendi. E.T. yakalanarak, gözaltına alınırken çaldığı bilet, kupon, senet ve bilgisayar ele geçirildi. E.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



- Kocaeli