Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango 2021 online yılbaşı bileti alma ekranı! Milli Piyango bileti nasıl alınır?

Milli Piyango bileti online alma ekranı hizmet vermeye devam ediyor. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği oyunda çekiliş 31 Aralık Perşembe günü yapılacak. 1 Aralık'tan itibaren satışa çıkarılan yılbaşı biletleri online olarak da alınabiliyor. Milli Piyango bileti almak isteyenler işlemlerini birçok yerden yapabiliyorlar. Milli Piyango 2021 Yılbaşı bileti nereden alınır? Milli Piyango bileti kaç TL? Milli Piyango 2021 online yılbaşı bileti alma ekranı! Milli Piyango bileti nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇ TL?

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango çekilişin tarihinde en yüksek ikramiyeyi verecek. Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Milli Piyango bileti hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.