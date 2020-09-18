Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango bilet fiyatları ne kada
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Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango bilet fiyatları ne kada

Milyonlarca vatandaşın takip ettiği Milli Piyango hakkında meraklı sorular soruluyor. Peki, Milli Piyango çekiliş tarih ve canlı takip ekranı! Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları! Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor?

Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango bilet fiyatları ne kada
18.09.2020 23:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:54

Milli Piyango oynayanlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır konusunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango çekiliş tarih ve canlı takip ekranı! Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango Eylül ayı çekiliş tarihleri:

19 Eylül Cumartesi, 15.30

30 Eylül Çarşamba, 15.30

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama 23 haneli bilet numarası sorgulanarak yapılır.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları:

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Peki, çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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