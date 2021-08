Milli Piyango 30 Ağustos Pazartesi özel çekiliş yapıldı mı, sonuçları açıklandı mı? MP çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

30 Ağustos Pazartesi gününe özel Milli Piyango çekilişi devam ediyor. Bugünkü özel çekilişler saat 15:30 ve 17:30 'da yapılacak. Peki, Milli Piyango 30 Ağustos Pazartesi özel çekiliş yapıldı mı, açıklandı mı? Milli Piyango 30 Ağustos Pazartesi özel çekiliş sonuçları nelerdir? Kazanan sayılar hangileri? İşte tüm detaylar...

Vatandaşlar Milli Piyango 30 Ağustos Pazartesi özel çekiliş yapıldı mı, sonuçları açıklandı mı? MP çekiliş sonuçları sorgulama ekranı nedir? merak ediyor. Milli Piyango Online 30 Ağustos tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. MP 30 Ağustos Pazartesi 2021 sonuçları sizlerle...

MİLLİ PİYAONGO 30 AĞUSTOS ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün 30 Ağustos Pazartesi Milli Piyango özel çekilişi yapılacak. Çekiliş saat 15:30 ve 17:30 'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden canlı olarak çekilişi takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYAONGO 30 AĞUSTOS ÖZEL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçları "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" sayfasında açıklanacak. Fakat henüz 30 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklanmadı. Sayfadan takip edebilirsiniz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

MP ÖZEL ÇEKİLİŞ NEDİR? KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.