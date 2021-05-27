Milli Piyango 29 Mayıs'ta çekiliyor
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Milli Piyango 29 Mayıs'ta çekiliyor

Milli Piyango 29 Mayıs'ta çekiliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sisal Şans, Milli Piyango çekilişini 29 Mayıs Cumartesi saat 15.30'da gerçekleştirecek.

Sisal Şans, Milli Piyango çekilişini 29 Mayıs Cumartesi saat 15.30'da gerçekleştirecek. www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak olan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL olacak. 

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor. 

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister bayiden, ister gezici bayiden, isterlerse de www.millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabiliyorlar.Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association (WLA)) üyesi olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerimiz, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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