Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu
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Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

31.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:50
Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu

Genel Müdürlüğünce 31 2019 akşamı gerçekleştirilen özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı bilete isabet etti. Çekiliş, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı.


Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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