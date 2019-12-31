Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı bilete isabet etti. Çekiliş, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı.
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Euronews.com'da Görüntüle