Milli Piyango 2019: 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet belli oldu

31.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:50

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2019 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı bilete isabet etti. Çekiliş, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda yapıldı.



Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verildi. Euronews.com'da Görüntüle