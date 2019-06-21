Milli Piyango 20 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

20 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ tarafından belli oldu. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile şansını deneyenlerin arasında altı bilen çıkmadı. Böylece Süper Loto'da gelecek haftaya 2 milyon 28 bin lira ikramiye devretti. İşte Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2019

Bu akşamın kazandıran Süper Loto sayıları: 5 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 2 milyon 28 bin 785 lira 69 kuruş ikramiye haftaya devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 46 kişi 9 bin 98 lira otuzar kuruş, 4 bilen 2 bin 585 kişi 193 lira otuzar kuruş, 3 bilen 54 bin 721 kişi 15 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler, her hafta Perşembe günü saat 21.15'te yapılmaktadır.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.